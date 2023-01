Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, na conferência de imprensa após o empate (1-1) no Bessa no jogo da 17.ª jornada da Liga:

«Na primeira parte o Boavista esteve melhor, com mais domínio, e nós fomos uma equipa passiva, pouco agressiva. Consentimos mais posse de bola ao adversário, que criou mais oportunidades. Na segunda parte, dominámos nós e acabámos por chegar ao golo. Antes disso, o Bracali fez duas grandes defesas de golo. Considero o resultado justo.»

[Sobre o mercado] «Sobre saídas e entradas, gostaríamos de continuar a contar com todos os jogadores. Chegou o João Pedro como reforço, talvez chegue mais alguém. Mas sobretudo temos de potenciar os jogadores que temos. Foram eles que nos trouxeram até aqui. Ficámos a dois pontos da melhor primeira volta de sempre do Chaves. Temos de ser esta equipa na segunda parte do campeonato.»

«Em casa temos deixado escapar as vitórias. Vencemos fora o Sp. Braga e o Sporting porque os níveis de concentração nesses jogos talvez sejam mais elevados. Em nossa casa, por algum motivo, temos perdido pontos. No ano passado, na II Liga, éramos muito fortes em casa. Estamos numa realidade diferente, mas temos de regressar às vitorias.»