Vítor Campelos, treinador do Desp. Chaves, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Portimonense por 1-0:

«Creio que entrámos muito bem no jogo e construímos mais do que uma oportunidade para marcarmos e ficarmos em vantagem. Estávamos claramente por cima e no penálti os jogadores chocaram. Ficámos a perder por 1-0 e creio que ficámos algo intranquilos. Nessa fase, o Portimonense esteve por cima e nós estávamos a errar muitos passes, muitas receções, coisa em que até somos uma equipa forte. Gostamos de ter posse. Após o golo e até ao intervalo, o Portimonense teve ascendente.

Ao intervalo falámos, retificámos algumas coisas e creio que tivemos o controlo e o domínio do jogo durante a segunda parte. Da mesma forma que o Portimonense teve na primeira parte, tivemos várias situações em que podíamos ter marcado. Uma bola na barra, uma situação do Mendes e outra do Héctor em que é só passar a bola à baliza e não conseguimos concretizar. Creio que se resume a isso: foi falta de eficácia, porque tivemos várias oportunidades em que podíamos ter marcado. Quer antes do 1-0, quer na segunda parte.»

«Após o golo, temos duas ou três oportunidades que em alta competição temos de materializar em golo.»

[O que disse aos jogadores ao intervalo?]

«Tínhamos de estar mais concentrados. E houve uma troca do Guima com o João Teixeira, com o Guima a ficar um pouco mais por trás. Também resultou bem essa troca e falámos que tínhamos de ser mais concentrados e focados na altura dos passes e de ligar o jogo. Creio que melhorámos, mas já andámos atrás do prejuízo e demos desde o golo até ao intervalo esse tempo ao adversário.

[Pausa para as seleções será importante para melhorar?]

«É continuar a trabalhar. Como é óbvio, analisar o que fizemos de menos positivo. Temos de continuar a crescer enquanto equipa e esperamos que os jogadores que chegaram ganhem condição física para se aproximarem destes, porque é preciso trabalhar, e muito, para chegarem ao ritmo de jogadores que temos desde o início da época. Mas temos de continuar o nosso trabalho. (...) Temos muito trabalho pela frente, mas isto é uma maratona e vamos aproveitar para trabalhar bem.»