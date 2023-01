Declarações de Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães, naquele que foi o oitavo jogo consecutivo sem vencer:

«Como é óbvio os jogadores estavam algo frustrados, trabalharam muito para que o resultado fosse outro. Têm de perceber que temos de aprender com os erros. Depois de tanto tempo a perder e de chegar ao empate, que já chega tarde e com muito trabalho, num lance em que devíamos ter sido mais eficazes e mais concentrados deitaram tudo a perder no último lance».

«Temos tido algum infortúnio, as lesões que temos são lesões traumáticas. São algumas lesões que não conseguimos controlar, faz parte do treino. Temos de trabalhar e potenciar aquilo que temos, hoje demos uma boa resposta. Não entrámos bem, nos primeiros trinta minutos, mas depois crescemos. Tivemos oportunidades para marcar, a pontinha de sorte há-de chegar. Após sofrer, na jogada seguinte, o Juninho fica perto de novo golo».