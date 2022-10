O treinador do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, disse este sábado que, após do afastamento da Taça de Portugal, a equipa está focada na receção ao Gil Vicente, para a Liga, «motivada» pelo triunfo em Braga.

«Como é óbvio, queríamos dar continuidade à presença na Taça de Portugal, até porque o [Desportivo de] Chaves tem história [nessa competição], onde já chegou à final. Ficámos tristes pelo resultado, mas estamos focados no campeonato, até porque vimos de uma excelente vitória no reduto do [Sporting de] Braga», frisou o técnico de 47 anos, na antevisão ao encontro frente aos gilista neste sábado.

Depois de quebrar um ciclo de quatro jornadas sem vencer no campeonato, com um triunfo na casa do Sporting de Braga, os transmontanos somam mais três pontos que a formação de Barcelos. Contudo, o treinador flaviense acredita que estão reunidas as condições para que seja um bom jogo, porque há qualidade em ambas as equipas. Para tal, espera que os seus jogadores façam o possível e o impossível para ficar com os três pontos.

«Como é óbvio, queremos muito ganhar em casa, até porque também estamos perante os nossos adeptos e eles têm sido muito importantes durante esta época. Sabemos que vamos defrontar uma equipa boa, com um plantel de bons jogadores e que é bem orientada. Teremos de ser muito fortes, muito concentrados em todos os momentos e durante o jogo todo», vincou.

O Desportivo de Chaves recebe o Gil Vicente, este domingo, às 18h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 10.ª jornada da Liga, arbitrado por Manuel Mota.