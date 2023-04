Vítor Campelos perspetiva um jogo «muito competitivo» em Barcelos, frente ao Gil Vicente, um adversário que considera ter «um dos melhores plantéis do campeonato».

«Vamos defrontar uma equipa que, para mim, tem um dos melhores plantéis da I Liga. É uma equipa com muito bons valores, quer aqueles que têm sido mais utilizados, quer aqueles que estão no banco», afirmou o treinador do Desp. Chaves na antevisão ao encontro da 27.ª jornada da Liga.

Campelos salienta que os transmontanos têm feito bons resultados fora.

«Sabemos que vai ser um jogo muito competitivo, mas jogando bem estamos mais perto de ganhar e é isso que queremos fazer», afirmou o técnico dos flavienses, que não pode contar com Arriba, Obiora, Héctor Hernández e Gonçalo Pinto, ainda lesionados. Pelo contrário, o médio português João Pedro está apto.

Questionado sobre a possibilidade de vir a assumir o comando técnico de outra equipa no final da época, Vítor Campelos diz estar «muito focado» no jogo de segunda-feira e nas restantes jornadas:

«O que tiver de acontecer, vai acontecer, como é óbvio, mas eu estou de corpo e alma aqui no Chaves. Ainda temos mais jogos pela frente e ainda temos muitas coisas a ganhar e é nisso que estamos focados, já no próximo jogo», concluiu.

O Desportivo de Chaves, 12.º classificado, com 32 pontos, visita o Gil Vicente, 13.º, com 30, na segunda-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.