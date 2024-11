Na abertura da 11.ª ronda da II Liga, o Desp. Chaves triunfou na visita a Vizela. Na tarde desta sexta-feira, os flavienses beneficiaram do golo solitário de Paul Ayongo para atingir a quarta jornada consecutiva a pontuar.

Na primeira parte, o Vizela ficou reduzido a dez unidades, face à expulsão do médio Angel Bastunov, aos 35 minutos.

A abrir a etapa complementar, aos 48m, Ayongo inaugurou o marcador. Da esquerda para o meio, o lateral Kiko Pereira soltou a corrida do ponta de lança, estacionado no limite do fora de jogo.

Depois de sentar Ruly, o ganês rematou para o segundo golo no campeonato.

Desta forma, o Desp. Chaves subiu ao terceiro lugar, posto de play-off, com 18 pontos, a quatro do topo. No calendário dos flavienses segue-se a visita ao Casa Pia, para a Taça de Portugal, a 23 de novembro (19h45).

Por sua vez, o Vizela é 10.º classificado, com 12 pontos, igualado por U. Leiria, Alverca e Felgueiras. A 24 de novembro (11h), os comandados de Rubén de la Barrera recebem a Oliveirense (18.ª), em encontro atrasado da 8.ª jornada.