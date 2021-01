O Benfica partilhou um vídeo da despedida do diretor-geral, Tiago Pinto.

O dirigente cessou funções no último dia de 2020, e neste primeiro dia do novo ano começa a trabalhar na Roma, tal como já tinha sido anunciado.

Tiago Pinto esteve afastado da equipa nos últimos dias, já que testou positivo para a covid-19 antes da Supertaça, mas ainda conseguiu ter a oportunidade de despedir-se do plantel, na presença do presidente, Luís Filipe Vieira, e também do vice-presidente, Rui Costa.

Ao fechar um ciclo de oito anos, Tiago Pinto não evitou alguma emoção.