É apenas uma curiosidade, mas vale como isso: uma das pessoas despedidas do Sporting foi eleita funcionária do ano há um mês. Amália Alves trabalha na tesouraria do clube e foi incluída, também ela, na lista de vinte pessoas a deixar o clube no âmbito do mais recente despedimento coletivo que o clube de Alvalade vai levar a cabo.

Curiosamente, Amália Alves tinha recebido em dezembro o Prémio Stromp para funcionária do ano. Trata-se de uma distinção que é feita pelo Grupo Stromp, e que não tem, portanto, relação direta com o Sporting, embora o Sporting não se oponha a esses prémios, aos quais dá até cobertura através do jornal do Sporting e da Sporting TV.