A confirmação foi dada por uma fonte do Desportivo das Aves à Agência Lusa: o clube começou esta quarta-feira a liquidar os salários em atraso dos futebolistas do plantel principal e do escalão de sub-23, no que se refere aos meses de janeiro e fevereiro de 2020.



A administração do emblema do distrito do Porto, começou assim a cumprir a promessa que tinha feito no passado sábado, quando a SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, reuniu por videoconferência com os jogadores e equipas técnicas do clube da Vila das Aves de forma a assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras para com os atletas até à próxima sexta-feira.



Na passada semana, mais propriamente na quinta-feira, o clube, último classificado da Liga, tinha falhado a regularização dos ordenados referentes a dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, depois da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ter indicado um prazo adicional de 15 dias para a regularização da situação.



A SAD do Desp. Aves justificou as dívidas aos atletas e treinadores com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia da covid-19, e o processo acabou por ser encaminhado para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



De acordo com os regulamentos, a falta de pagamento de salários pode levar o clube a perder entre 2 a 5 pontos na classificação, o que iria agudizar a já de si difícil situação pontual que o Aves atravessa na Liga, onde é lanterna vermelha com apenas 13 pontos em 24 jornadas.

Numa altura em que a competição está parada por tempo indeterminado, devido à pandemia do novo coronavírus , o Desportivo das Aves ainda aguarda pela definição de um acordo entre todos os clubes da Liga, de forma a atenuar os efeitos financeiros desta paragem, e só depois a administração da SAD irá decidir o que fazer com vista à regularização dos ordenados de março, que venceram no passado domingo.



No meio destas incertezas esta terça-feira verificou-se a primeira rescisão unilateral no plantel avense, com o guarda-redes francês Quentin Beunardeau, de 26 anos, que estava vinculado ao clube até junho de 2022, a evocar justa causa para deixar o Desportivo das Aves, justificando-se com a falta de pagamento dos últimos três meses de salários.



O Desp. Aves não recebeu qualquer carta de rescisão e fonte do clube adiantou à Lusa que, neste caso, foram igualmente liquidados os dois primeiros vencimentos do ano ao antigo internacional pelos escalões jovens de França.



Quanto ao restante plantel orientado por Nuno Manta Santos mantém-se em casa, a realizar treinos individuais, e vai continuar de férias até 27 de abril, numa decisão acordada na terça-feira entre plantel e administração da SAD, de forma a antecipar uma eventual conclusão da temporada no período de verão.