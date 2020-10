O Desportivo das Aves assinou esta quinta-feira a escritura da refundação das secções de futebol e futsal. Ambas passam a representar um novo clube, designado por Clube Desportivo das Aves 1930.

«A criação do novo clube permitirá que todas as equipas de futebol e futsal que pertenciam ao Clube Desportivo das Aves possam competir esta época, tendo em conta os regulamentos da Associação de Futebol (AF) do Porto, tal como a equipa de futebol sénior», esclareceu a direção avense, liderada por António Freitas.

Todas as equipas inscritas vão começar nas divisões mais baixas do distrito do Porto, mas a entidade fundadora «não irá extinguir-se» e a secção de voleibol vai continuar a jogar com a identidade tradicional do Desportivo das Aves.

Refira-se que esta é uma decisão que surge depois de a FIFA ter proibido o Desp. Aves de inscrever novos atletas, um castigo em vigor desde 3 de agosto e aplicado por causa das dívidas da SAD dos avenses.