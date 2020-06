O FC Porto voltou a não fazer golos na Liga 41 jogos depois.

O nulo frente ao Desportivo das Aves termina com uma sequência de partidas dos portistas, na Liga, sempre a marcar.

A última vez que os dragões tinham saído a zero de uma partida do campeonato foi em fevereiro de 2019, num 0-0 com o Vitória em Guimarães.