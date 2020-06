O guarda-redes André Ferreira, atualmente ao serviço do Santa Clara, falou nesta quinta-feira em exclusivo ao Maisfutebol. Além de contar como a pandemia o obrigou a adiar o casamento, André Ferreira deu a sua visão sobre a polémica levantada pela ligação entre o Benfica e o Desp. Aves.

O guardião foi um dos vários jogadores negociados entre os dois clubes, mas garante que a cedência aos avenses aconteceu nos mesmos moldes que o empréstimo da época anterior.

«Nunca me apercebi de nada de estranho. Fui emprestado ao Desp. Aves com um contrato igual ao que tinha tido na época anterior com o Leixões: um ano de empréstimo sem opção de compra e com o Desp. Aves a assegurar o meu ordenado», garante.

De resto, durante a época que durou o acordo, André Ferreira assegura não ter sentido qualquer tipo de pressão de parte a parte.

«O Benfica falava comigo de vez em quando para saber como eu estava. Mas que eu saiba nunca falou com o Desp. Aves para pressionar fosse em que sentido fosse. Nem quando eu estava a jogar, nem depois quando deixei de ser titular», acrescenta.