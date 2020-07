O Desportivo das Aves vai recorrer do impedimento de inscrição nas competições profissionais, depois de a Liga ter reprovado, esta quarta-feira, o processo de licenciamento dos avenses e do Vitória de Setúbal, que também vai interpor recurso.

«É a decisão esperada, porque sabíamos que nos faltavam alguns pressupostos. No entanto, também se dizia que o Desportivo das Aves não ia jogar com Benfica e Portimonense e lá fomos. Vamos aguardar. Os advogados estão a trabalhar e isto pode ser reversível», referiu o presidente da direção do clube, António Freitas, em declarações à agência Lusa, ao início desta noite.

«Nós metemos um Processo Especial de Revitalização (PER) em tribunal. A qualquer momento o juiz pode despachá-lo e isso altera muita coisa. A partir de hoje temos cinco dias úteis para tentar, dentro da legalidade, colocar este processo em ordem, de forma a que o Desportivo das Aves possa estar no futebol profissional», sublinhou o dirigente.

A SAD do Desportivo das Aves, de acordo com a Liga, não cumpriu com 16 pontos entre critérios financeiros e legais, ao passo que os sadinos não respeitaram os regulamentos em três pontos referentes ao critério financeiro.