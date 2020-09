A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou a inscrição de uma equipa sénior da SAD do Desportivo das Aves na próxima edição do Campeonato de Portugal, cujo sorteio decorre às 16h45 desta sexta-feira.

«Enquanto não finalizassem todos os prazos possíveis de recurso, a Liga de clubes não podia dar como certa a nossa descida na secretaria. Isso lá aconteceu e tivemos até quinta-feira para inscrever a equipa. O processo foi entregue e penso que está tudo bem» explicou à Lusa a acionista Estrela Costa, horas antes de ver o processo deferido.



Recorde-se que a SAD avense falhou a regularização de salários ao longa da última época e viu consumada a descida à II Liga dentro de campo, tendo reprovado os requisitos de licenciamento das provas profissionais de 2020/21 junta da Liga de Clubes e dispensado o recurso para o Conselho de Justiça da FPF:

Face às rescisões unilaterais de 15 jogadores e das equipas técnicas dos plantéis principal e sub-23, a administração do chinês Wei Zhao acatou a despromoção por via administrativa ao terceiro escalão e tem sido acompanhada pelo administrador judicial provisório António Dias Seabra, já que beneficia de um Processo Especial de Revitalização (PER).

«Temos duas pastas completamente diferentes. Uma refere-se ao Aves, que desceu, e temos essa ferramenta para nos ajudar a reestruturar o clube, apesar da perda de autonomia financeira. Contudo, continuamos em cima da gestão desportiva e estamos a trabalhar para formar uma equipa competitiva e começar os treinos», disse.

A SAD do Desp. Aves tem um protocolo assinado com a direção de António Freitas para a utilização do estádio, mas admite jogar num outro local devido aos custos «muito caros para um clube em revitalização».



.«Não será boa solução jogarmos lá, porque é um estádio de uma dimensão brutal para a nossa dimensão atual. O assunto está com o departamento jurídico e o administrador do PER. Se ele nos alertar que esta despesa tem de ser revista, mudamos de relvado ou efetivamente de estádio», avisou Estrela Costa.



Lembre-se que na passada terça-feira o clube anunciou a inscrição de uma equipa sénior na segunda distrital da AF Porto, querendo «salvaguardar a honra e o bom nome» face ao distanciamento da SAD.

«Somos mais ou menos o novo Belenenses. Não há uma separação, mas percursos completamente diferentes. O clube tem uma coletividade e nós temos uma sociedade desportiva. Claro que seria tudo mais favorável se tivéssemos um bom relacionamento. Seja como for, para nós conta muito pouco estar ou não com o clube», finalizou.

O elenco de António Freitas apresentou no Tribunal da Comarca de Santo Tirso ações de destituição e despejo dos órgãos sociais da SAD, estando a preparar uma assembleia-geral extraordinária, destinada a esclarecer os associados sobre a época 2020/21 e a situação financeira encontrada após o triunfo nas eleições de 27 de junho.