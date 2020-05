Os jogadores, equipa técnica e outros funcionários do Desportivo das Aves acusaram todos negativo na primeira bateria de testes de despistagem à covid-19, anunciou no domingo o clube.

«Os testes ao SARS-CoV-2 efetuados no passado sábado ao plantel, equipa técnica e a todo o staff' próximo dos profissionais do clube deram todos negativos. Os resultados das análises foram revelados no domingo, por volta das 22:45, pelo departamento médico do clube», lê-se na nota.

Os 66 membros da estrutura do Desportivo das Aves foram testados no centro de rastreio móvel montado no Queimódromo do Porto, com colheita de sangue e zaragatoa nasal, cumprindo as regras determinadas pelas autoridades sanitárias, sendo que a próxima ronda de despistagem será «anunciada em breve».

«Apesar de não ter sido detetado qualquer infetado no grupo de trabalho, mantêm-se os cuidados diários preventivos adotados para evitar o contágio, quer no desempenho do trabalho de cada um, quer na vida pessoal de cada profissional», asseguram os avenses, que somaram 13 pontos em 24 jornadas, nove abaixo da zona de salvação.

Os treinos coletivos começarão esta segunda-feira, após duas semanas de trabalho individualizado por parte dos 24 jogadores, repartidos por diferentes horários e espaços dos relvados do estádio do CD Aves e do complexo desportivo, tendo em vista o regresso da I Liga, que deve ser disputada à porta fechada a partir de 04 de junho.