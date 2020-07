O jogo entre o Desp. Aves e o Benfica, agendado para as 21h15 de terça-feira, pode estar em causa uma vez que a SAD avense cancelou o treino deste domingo e os testes de despiste à Covid-19, que têm de ser realizados 48 horas antes de cada jogo.

Com vários jogadores a avançar para a rescisão de contrato, devido a salários em atraso, a SAD do emblema avense indicou que iria falhar a deslocação a Portimão, referente à última jornada.

A direção do clube liderada por António Freitas, recentemente eleito, pretendia marcar presença no treino de hoje, agendado para as as 17h30 no Estádio do Desportivo das Aves, juntamente com um grupo de adeptos. A intenção passava por convencer os jogadores a jogar a última jornada, solucionando assim o problema.

Face a esta intenção, a SAD avense, nomeadamente Estrela Costa, decidiu cancelar o plano deste domingo, que passava pelo treino e pela realização dos testes de despiste à Covid-19.

Sabe igualmente o Maisfutebol que o Destacamento Territorial da GNR de Santo Tirso está a par da situação, tendo sido informada da possibilidade de ocorrência de tumultos.

Às 19 horas António Freitas, presidente da direção do Desportivo das Aves, irá falar à comunicação social no Estádio do Aves.

O Desp. Aves-Benfica está agendado para as 21h15 de terça-feira.