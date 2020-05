No mesmo dia em que o presidente do Desp. Aves admitiu ao Maisfutebol a possibilidade de impugnar o campeonato se for impedido de jogar no próprio estádio até final da época, a SAD do emblema avense colocou de parte esse cenário.

«Ainda aguardamos pelo regulamento da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional [LPFP], mas estamos a fazer um esforço para jogar em casa. Se determinarem que não reunimos as condições necessárias, teremos de jogar fora e os jogadores irão entrar em campo para acabar o campeonato», referiu à agência Lusa Wei Zhao, administrador da sociedade anónima avense.

Nos próximos dias, a Liga de clubes vai divulgar os estádios que podem acolher as dez jornadas finais da Liga, com reatamento previsto para 4 de junho.

«Temos duas coisas na mão: ou lutar para jogar no nosso estádio ou procurar outra casa. Vários clubes têm estádios sem condições e não só o Desportivo das Aves. Estamos a estudar outras opções, olhando à proximidade com a Vila das Aves. Opção pelo Estádio do Bessa? Tem fundamento, mas não posso dar mais detalhes», referiu Wei Zhao, que disse não ter conhecimento nem falado com ninguém sobre uma eventual impugnação do campeonato admitida pelo presidente do clube, Armando Silva, que também integra a administração da SAD.