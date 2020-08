A SAD do Desp. Aves não apresentou dentro do prazo o recurso na Liga de Clubes que permitia à equipa principal disputar a II Liga na próxima época.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, a SAD, liderada por Wei Zhao e Estrela Costa, considerará que a não aprovação do Plano Especial de Revitalização, entregue no passado dia 24 de julho, inviabiliza financeiramente qualquer solução que permita a inscrição nas competições profissionais.

Deste modo, exceto se o recurso chegasse ainda por correio, através de correspondência registada e com data de ontem, a equipa do Desp. Aves irá cair para o Campeonato de Portugal, por decisão administrativa. O que corresponde a uma nova descida de divisão na época 2020/21, depois da despromoção em campo da I para a II Liga.

Apesar dos esforços do presidente do clube, António Freitas, para encontrar uma solução, os responsáveis pela SAD deixaram de comunicar com o dirigente por estes dias, tornando inviável a procura de uma solução conjunta, que vinha tentando ser alcançada nas últimas semanas.

Ao contrário do Aves, o V. Setúbal fez chegar ontem à Liga os documentos para recorrer do chumbo do seu processo de licenciamento para as competições profissionais.