O Desp. Aves viu esta segunda-feira ser matematicamente despromovido à II Liga, depois de perder em casa com o Moreirense (0-1) e depois também do Marítimo ter vencido na Madeira o Benfica.

Desta forma, o Desp. Aves mantém 14 pontos ao fim de 29 jornadas e o melhor que pode fazer é chegar aos 29 pontos, tantos quanto o Tondela. No entanto, os avenses perdem no confronto direto com o Tondela e perdem num confronto a três com Tondela e Portimonense (que está no penúltimo lugar e também pode chegar aos 29 pontos), sendo que neste caso de um campeonato a três seria o Tondela a salvar-se.

Desta forma, o Desp. Aves sabe que não vai conseguir sair de uma das duas últimas posições da Liga, pelo que na próxima temporada vai disputar a II Liga.