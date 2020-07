A direção do Desp.Aves reforçou o «tremendo esforço» que foi feito a nível logístico para que o jogo com o Benfica pudesse decorrer dentro da normalidade.

«A última terça-feira ficará marcada na história do futebol e foi um dos mais emotivos na vida dos avenses. A concretização com sucesso (seguindo todos os procedimentos legais e habituais) deste jogo - fruto do tremendo esforço feito por esta direção, em coordenação com a Liga Portugal - foi o culminar de vários dias de indecisão, luta e perseverança», pode ler-se numa nota do corpo diretivo de António Freitas nas redes sociais.

A SAD tinha previsto não ir a jogo devido à anulação da apólice de seguro de acidentes de trabalho, desbloqueada no dia a seguir pelo clube. Jogadores e equipa técnica deslocaram-se em viaturas próprias para o estádio, colmatando o misterioso desaparecimento das chaves do autocarro do emblema avense.

«O profissionalismo e entrega dos atletas, equipa técnica, médica e ‘staff’, a cobertura da imprensa, a atuação irrepreensível das forças de segurança, as imensas expressões de apoio e o inigualável amor dos adeptos dá-nos uma força tremenda para continuarmos a lutar em defesa do nome do honrado Clube Desportivo das Aves», prossegue a nota.

A equipa de Nuno Manta Santos, impedida de treinar dois dias antes, acabou por perder por quatro bolas a zero, algo secundário para o momento que o Desp.Aves vive atualmente. São já oito as rescisões no plantel principal, resultado de meses sem remuneração.

«Há dias em que o futebol é muito mais do que aquilo que se passa dentro das quatro linhas. Ontem conquistamos uma grande vitória. O caminho é árduo e sinuoso, mas a paixão pode tudo e o destino final só pode ser bonito», terminam os nortenhos, cujo «esforço e dedicação» foram enaltecidos pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Resta saber se o Aves se vai apresentar no jogo frente ao Portimonense, decisivo nas contas do campeonato, no que a descidas diz respeito.