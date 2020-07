A SAD do Desportivo das Aves despediu por telefone os médicos da equipa profissional, Filipe Puga e André Couto, depois do clínico ter autorizado o plantel a realizar os testes de rastreio à Covid-19, contra a vontade da sociedade. Ora na sequência de uma reunião acontecida esta segunda-feira de manhã na Liga de Clubes, e que permitiu um entendimento para que o jogo com o Benfica se realize, o presidente do clube, António Freitas, espera que a SAD volte atrás nesta decisão.

«Se a SAD vai criar desbloqueios para que possa haver jogo, de certeza que esse será um deles. Não cabe na cabeça de ninguém que assim não seja. Sei, isso sim, que os médicos vão estar lá. De vez em quando a SAD tem um laivo de bom senso, espero que esse bom senso vá aumentando. Porque o clube tem tido bom senso», disse António Freitas.