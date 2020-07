O Desportivo das Aves já está matematicamente despromovido à II Liga, mas Nuno Manta Santos considera que a equipa avense tem de manter a dedicação nas jornadas de faltam até ao fim do campeonato.

«O objetivo é o mesmo: ganhar todos os jogos, apresentando uma boa equipa, organizada e com caráter, a dignificar o brio profissional de toda a estrutura e da instituição Aves. O meu compromisso desde a retoma tem sido caráter, compromisso e respeito. É isso que tenho pedido aos jogadores até ao fim», afirmou.

O Desp. Aves vai defrontar uma equipa que acaba de trocar de treinar e que segue no quarto lugar da classificação e ainda sem o apuramento para a Europa assegurado. Apesar disso, Nuno Manta considera que a pressão está do lado da equipa que já tem o destino traçado. «Sinceramente há muito mais pressão para o Aves do que para o Braga neste momento. Equipas como o Braga estão sempre fortes e nunca fragilizadas. Vão querer responder ao último resultado, fazer um bom jogo e ganhar. Cabe-nos lutar intensamente, sermos rigorosos e discutir o jogo até ao fim», projetou.

«[O Sp. Braga] É um adversário difícil e com muita qualidade, que está numa luta competitiva muito grande pelos primeiros lugares da tabela. Com a entrada do novo treinador tem uma motivação extra para mostrar boas dinâmicas e apresentar-se na melhor forma. Há três resultados possíveis e vamos lutar para dar uma alegria muito grande a todos», rematou.