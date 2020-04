O Desportivo das Aves suspendeu o processo eleitoral para os órgãos sociais do clube para o biénio 2020-2022.

Num documento enviado pelo clube à redação do Maisfutebol, datado de 17 de abril e assinado pelo presidente da Assembleia Geral do clube da Vila das Aves, Nuno Cardoso, justifica-se a decisão com o estado de emergência decretado no país até 2 de maio. «Afeta o normal desenrolar do processo eleitoral, nomeadamente a preparação de candidaturas», lê-se.

«Está também suspenso o prazo de entrega de candidaturas que, em conformidade com os estatutos, deverão ser apresentadas até dez dias antes da nova data das eleições. Os órgãos sociais do Clube Desportivo das Aves, eleitos em 28 de abril de 2018, manter-se-ão em funções até à data do processo eleitoral», refere a mesma nota.

O clube é presidido por Armando Silva, que está em funções nos órgãos sociais do clube há cerca de 14 anos.