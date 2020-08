O Desportivo das Aves falhou, como o Maisfutebol já tinha escrito, o recurso ao veto de inscrição nas competições profissionais da próxima época, confirmou a administradora da SAD Estrela Costa, e vai por isso ser despromovido ao Campeonato de Portugal.

«O tribunal ainda não viabilizou o Processo Especial de Revitalização (PER) solicitado em 24 de julho. A lei é clara: não podemos fazer a inscrição com um PER se não tivermos esse acordo homologado no Tribunal da Comarca de Santo Tirso. Como nada disso aconteceu, não valia a pena recorrer», explicou à agência Lusa a dirigente do Desp. Aves.

A administração da SAD tinha de apresentar a documentação junto da Liga de Clubes até às 23:59 horas desta segunda-feira, mas, ao contrário do V. Setúbal, dispensou a contestação junto do Conselho de Justiça da Federação.

Isto depois de já ter falhado na quarta-feira os requisitos de licenciamento para competir nas provas profissionais de 2020/21, tendo a Comissão de Auditoria da Liga detetado três critérios legais e 13 financeiros infringidos pelo Desp. Aves, que tenta negociar com os 32 credores a reestruturação de todas as dívidas num único plano de pagamento.

«Continuamos com dívidas à Autoridade Tributária e à Segurança Social. A boa notícia é que ficaram extintas as dívidas para com outras sociedades desportivas. Contudo, não podíamos fazer nada em todas as outras alíneas sem um PER aprovado e homologado», acrescentou Estrela Costa, conformada com a descida ao Campeonato de Portugal.

A SAD do Desp. Aves, liderada pelo chinês Wei Zhao, acumula quatro meses de salários em atraso, responsáveis por 11 rescisões unilaterais de atletas na reta final da Liga, no qual obteve a 18.ª e última posição, com 17 pontos, outros tantos abaixo da zona de salvação, consumando a descida à II Liga pela via desportiva, a par do Portimonense.

«Já estamos a preparar a próxima época. Vamos um bocadinho atrasados, até porque temos umas questões logísticas e financeiras pendentes da época anterior. Sabemos que é difícil, mas estamos a criar uma equipa sustentável», apontou.

A administradora da SAD acresentou que tem a intenção de manter a aposta em Nuno Manta Santos, que já recrutou dois reforços, «que a seu tempo serão apresentados», e que quer «aproveitar alguns jogadores sub-23», pelo que «provavelmente» não terá uma equipa para defender os títulos da Liga Revelação e da Taça Revelação na próxima época.

“Tem contrato connosco [até junho de 2021] e irá connosco para o Campeonato de Portugal, a não ser que ele decida o contrário. Cheguei a falar com o empresário dele [Alexandre Pinto da Costa] e estamos devidamente articulados. O treinador não rescindiu e nós também não queremos rescindir. Tudo indica que seguirá connosco”, concluiu.