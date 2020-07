Não pára de surpreender o diferendo entre a direção do clube do Desportivo das Aves e a SAD. Desta vez, é o troféu da Taça de Portugal conquistada em 2018 que está desaparecido.

A Taça está habitualmente à entrada no estádio do emblema avense, o que não acontece esta noite, na receção ao Benfica, em jogo da 33.ª jornada da Liga. O clube desconhece o paradeiro do objeto.

Recorde-se que o Desp. Aves tem vivido dias muito agitados: além dos salários em atraso, o jogo com os encarnados esteve em risco e já esta tarde os jogadores deslocaram-se para o recinto da partida nos próprios carros, uma vez que também a chave do autocarro que habitualmente transporta o plantel de Nuno Manta Santos está desaparecida.