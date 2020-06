António Freitas foi eleito, este sábado, como novo presidente do Desportivo das Aves, para o biénio 2020-2022, com 56,8 por cento dos votos, num ato eleitoral que teve também como candidato Joaquim Neves.

O sufrágio realizado no pavilhão do clube, ao lado do estádio, dita o regresso de António Freitas, de 66 anos, à presidência do emblema avense, na qual já tinha estado de 1998 a 2001.

De acordo com o líder da Mesa da Assembleia Geral, Nuno Lima Cardoso, foram ainda registados 1 por cento de votos brancos e 0,1 por cento de nulos, num universo de 753 eleitores. Foram as eleições mais concorridas na história do clube do concelho de Santo Tirso.

Nestor Borges vai ser o presidente-adjunto, Rita Puga, Diogo Pereira, Tiago Sampaio, Vera Gonçalves e José Pedro Freitas vice-presidentes, Tiago Gouveia o secretário e Carla Antunes a tesoureira. Rui Ribeiro e Álvaro Lima lideram, respetivamente, a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal.

O empresário natural da Vila das Aves, que tinha desistido da corrida presidencial em 2016, é o sucessor de Armando Silva, que liderou os nortenhos desde 2010.

A tomada de posse decorre ainda este sábado, às 20 horas, no pavilhão do clube.

Recorde-se que o clube detém, desde 2015, dez por cento da SAD, da qual é maioritária o grupo de investidores Galaxy Believers.