O Sporting empatou esta quinta-feira sem golos com o Desportivo das Aves em Freamunde, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento de campeão.

Com este resultado, o Sporting soma agora 30 pontos e está no terceiro lugar. Os avenses têm 29 pontos e estão no quarto posto.

A segunda jornada fica completa com o Sp. Braga-Estoril esta sexta-feira (15h00) e com o Benfica-Rio Ave, às 11 horas de sábado.