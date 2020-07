Afonso Figueiredo despediu-se do Desportivo das Aves, sem justificar os motivos para a quebra do vínculo extensível até junho de 2022. O antigo capitão da equipa fala numa «aventura curta», mas com uma «intensidade gigante».

«Difícil, muito difícil arranjar palavras para descrever toda esta época. A nossa aventura foi curta, mas de uma intensidade gigante. Obrigado a todos os avenses que desde o primeiro dia me fizeram sentir em casa. Saio de consciência tranquila e fiz sempre de tudo pelo melhor do clube», lê-se numa nota publicada pelo jogador nas redes sociais.

Afonso Figueiredo, de 27 anos, chegou à Vila das Aves há um ano, oriundo do Rio Ave, tendo cumprido 22 encontros pelo emblema do concelho de Santo Tirso, que terminou a I Liga na 18.ª e última posição, com apenas 17 pontos, outros tantos abaixo da zona de salvação, e aguarda pela certificação da inscrição nos campeonatos profissionais.

«Que orgulho tive em poder ser capitão deste clube feita de gente de trabalho, genuína e com uma paixão enorme. Nunca me irei esquecer de vocês, vou guardar todas as recordações boas que aqui tive para sempre e, aconteça o que acontecer, serei sempre mais um a torcer pelo sucesso do Desportivo das Aves», acrescenta.

A administração do chinês Wei Zhao acumula três meses de salários em atraso, responsáveis por dez rescisões unilaterais de atletas no decurso da I Liga, apesar de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter arquivado dois processos associados às dívidas entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 e de março a abril.

«Um agradecimento a todos os meus colegas e treinador que, com dificuldades inexplicáveis, tudo fizeram para acabar a época a favor da verdade desportiva e pelo respeito ao clube, bem como a todos aqueles que não conseguiram acabar a época», termina o lateral esquerdo formado entre Sporting, Belenenses e Sp. de Braga.

A SAD solicitou na sexta-feira a adesão a um Processo Especial de Revitalização (PER) junto do Tribunal da Comarca de Santo Tirso, de forma a negociar com os 32 credores a reestruturação de todas as dívidas num único plano de pagamento, tendo em vista a apresentação dos requisitos para licenciamento exigidos pela Liga de clubes.