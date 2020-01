O médio Estrela, do Desportivo das Aves, sofreu uma contusão óssea grave na perna direita e ficará afastado dos relvados por tempo indefinido, segundo confirmou o clube à agência Lusa.

Sem necessidade de ser operado, o médio luso-angolano deve realizar exames complementares nos próximos dias para conhecer o período de recuperação de uma lesão sofrida no domingo, aos 57 minutos da derrota caseira com o Boavista (1-0).

Estrela, de 24 anos, dividiu um lance no meio-campo com o ganês Yaw Ackah, manifestando queixas na zona da tíbia e do perónio, que o obrigaram a abandonar o terreno de jogo e a ser substituído pelo avançado chadiano Marius Mouandilmadji.

Depois de alguns minutos a receber assistência médica, o centrocampista foi transportado de emergência para um hospital em Riba d'Ave, freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão, tendo os avenses conhecido hoje os detalhes do relatório clínico.

Formado no Benfica, Valdomiro Tualungo Paulo Lameira, mais conhecido por Estrela, soma 14 aparições no ano de estreia pelo emblema de Santo Tirso, após ter representado os norte-americanos do Orlando City, os cipriotas do APOEL e o Varzim, da II Liga.

O médio defensivo juntou-se no boletim clínico avense ao defesa croata Andrej Simunec, que recupera de uma cirurgia à articulação tibiotársica esquerda, enquanto o lateral-direito Mato Milos e centrocampista Rúben Oliveira ainda realizam treino condicionado.