Os jogadores do Desp. Aves cumpriram o primeiro minuto do jogo frente ao Benfica parados: os encarnados saíram com a bola, os avenses não se mexeram e a formação do Benfica trocou a bola sem atacar. No banco, os atletas do Aves estavam abraçados. No final do primeiro minuto, e quando os avenses começaram a correr, toda a comitiva do Benfica aplaudiu.

Esta foi uma forma que o plantel do Desp. Aves encontrou para se manifestar publicamente contra os salários em atraso e todas as polémicas que têm marcado o clube, com ameaças de não ir a jogo pelo meio, nos últimos dias. O Aves que, refira-se, tem no banco seis jogadores da equipa sub-23: o guarda-redes Fábio Szymonek, os defesas Bruno Jesus e Cláudio Tavares, os médios Eric Veiga e Mohamed Touré e o avançado José Varela.