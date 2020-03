Nuno Manta Santos, treinador do Desportivo das Aves, depois da derrota diante do Sporting (0-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Aos 20 minutos o Aves estava reduzido a nove]

- Se com onze era difícil jogar contra o Sporting, com dez ficou mais difícil e com nove ficou muito mais difícil. Trabalhamos defensivamente o nosso processo para dificultar ao máximo o trabalho do Sporting. Depois tivemos de apelar ao espírito de sacrifício, capacidade de união e sacrifício. O Aves foi-se mantendo vivo até ao primeiro golo do Sporting.

[Um treinador está preparado para jogar com nove?]

- Podemos preparar ficar a jogar com menos um, mas ficar com menos dois é muito mais difícil. Consegues trabalhar em termos defensivos, mas em termos táticos é muito complicado.

[O Aves continua em último, ainda acredita na manutenção?]

- Continuo a acreditar porque faltam trinta pontos. Entramos para pontuar em todos os jogos e vamos lutar até ao fim com as nossas armas e dedicação.