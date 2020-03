Nuno Manta Santos prometeu um Desportivo das Aves «a fazer pela vida» na luta pela manutenção, na partida deste domingo, frente ao Sporting, da 24.ª jornada da Liga. A formação do concelho de Santo Tirso ocupa o último lugar, com apenas 13 pontos, mas para começar a inverter essa situação o técnico quer, nesta deslocação a Alvalade, «conquistar pontos e lutar pela vitória».

«Temos de fazer pela vida independentemente do adversário. Amanhã [domingo] vamos defrontar um grande, e no futuro ainda vamos jogar com FC Porto, Benfica e Sp. Braga, mas temos de olhar para eles e sentir que podemos conquistar pontos e lutar pela vitória. Temos de nos entregar de corpo e alma ao jogo», disse Nuno Manta Santos.

O treinador dos avenses reconheceu dificuldades pela mudança de treinador do Sporting, tentando descobrir referências das dinâmicas do novo técnico dos leões, Rúben Amorim, nas outras equipas que orientou.

«Quando temos a capacidade de observação e análise do adversário, podemos descobrir alguns padrões e rotinas. O que sabemos, desta vez, é a qualidade individual e do plantel do Sporting, e que os seus jogadores vão querer dar uma resposta ao novo treinador. Fomos ver o padrão do Rúben Amorim e as rotinas quando trabalhou no Casa Pia, no Braga B e na equipa principal do Braga, para nos dar algumas bases do adversário que podemos encontrar», partilhou Nuno Manta Santos.

Ainda assim, o técnico do Desportivo das Aves quer uma equipa mais «focada no que pode fazer com os seus processos», corrigindo alguns erros cometidos na última partida, frente ao Paços de Ferreira, um adversário direto na luta pela permanência, que terminou com uma derrota por 3-1.

«Ficámos mais longe na nossa luta [da manutenção]. Sabemos que será difícil, mas não é impossível, porque noutros anos já tivemos equipas na mesma situação que se salvaram na última jornada. Temos de acreditar no nosso trabalho e esta semana relembrámos histórias de sucesso. Temos de somar pontos frente a qualquer adversário», vincou o técnico.

Para esta visita ao estádio de Alvalade, para a qual não foi divulgada a lista de convocados, o treinador sabe que não pode contar com o avançado iraniano Mohammadi, a contas com uma luxação no ombro esquerdo e com o defesa Jailson, que além de estar lesionado tem de cumprir uma partida de suspensão.