O Desp. Aves vai entrar na segunda metade do campeonato no último lugar com nove pontos, menos seis do que o Belenenses, a equipa imediatamente acima dos lugares de despromoção.

Nuno Manta Santos, técnico dos avenses, apontou a uma reentrada forte na receção ao Boavista. «Sabemos do nosso lugar, mas temos de encontrar inteligência suficiente para somar os três pontos. Será um jogo extremamente competitivo e muito estratégico, pelo momento e pelas características das equipas, e a vontade de vencer tem de estar presente», na antevisão à partida da 18.ª jornada da Liga, agendada para este domingo às 20h00.

Recorde-se que os avenses vêm de uma moralizadora vitória caseira sobre o Portimonense por 3-0 e Nuno Manta Santos assumiu que é importante evitar uma situação de desvantagem no marcador. «Faremos tudo para chegar ao golo primeiro do que o adversário. É fundamental entrarmos a vencer ou será muito complicado conseguirmos dar a volta, já que o Boavista se fecha bem e tem características para jogar num bloco médio/baixo.»

O Desp. Aves terá pela frente uma equipa que não vence há cinco jornadas e que agora é orientada por Daniel Ramos, que sucedeu a Lito Vidigal. Para Nuno Manta, os axadrezados estão diferentes. «Antes tinham princípios defensivos bem solidificados e estavam prontos a explorar as transições e a bola parada. Com o Daniel Ramos começamos a reparar numa maior elaboração das primeira e segunda fases de construção, além de um ‘onze' com jogadores diferentes daqueles que o ex-treinador usava», analisou.

Para o jogo deste domingo, o Desp. Aves já poderá contar com os reforços Jonathan Buatu, Oumar Diakhité e Marius Mouandilmadji.