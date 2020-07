Figura: Tabata

O internacional olímpico brasileiro acaba a competição em grande forma. Foi o principal desequilibrador ofensivo dos algarvios, imprimindo velocidade, técnica e visão de jogo nas alas, não admirando que esteja nas jogadas mais perigosas da sua equipa. Marcou o canto que abriu caminho à vitória do Portimonense.

Momento: minuto 90+4

90+4, Hugo Miguel apita pela última vez e o Portimonense desce de divisão. Três anos depois, a equipa algarvia foi despromovido à segunda liga e o momento foi sentido por todos. Em Moreira de Cónegos o Tondela vencia por 2-1 (chegava o empate) e em Setúbal o Vitória local também confirmou a permanência com o segundo golo nos momentos finais. Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD do Portimonense e Rodiney Sampaio, o presidente, desceram ao relvado para confortar os seus jogadores, num silêncio sepucral.

Outros destaques

Jackson Martinez

Deverá ter feito o último jogo oficial da sua brilhante carreira. Com dificuldades físicas evidentes, não virou a cara à luta e tentou ajudar a equipa nesta batalha. A mobilidade não é a mesma devido à grave lesão que sofreu, mas com a bola nos pés o avançado colombiano sabia o que fazer e fê-lo sempre bem. Foi um privilégio para o campeonato português e para a cidade de Portimão ver jogar este jogador de grande classe. Obrigado Cha Cha Cha!

Mangas

O mais inconformado dos avenses. O esquerdino tentou levar a equipa para a frente mas o acompanhamento não foi o melhor. Defensivamente ajudou o fechar o corredor esquerdo.

Nuno Manta Santos

Um treinador verdadeiro líder! Com o destino traçado e com as confusões dos últimos tempos, Manta Santos, como verdadeiro timoneiro, nunca abandonou o barco e esteve sempre focado no jogo, incentivando os seus jogadores como se os objetivos ainda estivessem por conquistar. E que bonito foi o seu gesto ao aplaudir Jackson Martinez, aquando da substituição do avançado colombiano.