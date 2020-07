O Portimonense-Desp. Aves, um jogo que é uma final para a equipa de Portimão - que tem obrigatoriamente de pontuar e esperar que Tondela ou V. Setúbal percam -, voltou a começar com o protesto dos jogadores do Desp. Aves.

Tal como aconteceu na receção ao Benfica, os avenses ficaram imóveis no relvado, quando o árbitro apitou para o início do jogo, assim se mantendo durante um minuto. Tal como aconteceu com o Benfica, também o Portimonense respeitou o protesto do adversário e durante um minuto os jogadores trocaram a bola praticamente sem saírem do sítio.

Recorde-se que os atletas do Desp. Aves têm vários meses de salários em atraso, o plantel tem sofrido um razia de rescisões e a SAD não fez nada para que a equipa estivesse presente nos últimos dois jogos do campeonato, pelo que os jogadores que ainda estão no clube decidiram manifestar o seu descontentamento com tudo isto desta forma.