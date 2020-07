O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, admitiu ter avançado com uma queixa-crime contra a SAD do Desp. Aves, estranhando ter «sido o primeiro clube a fazê-lo». O dirigente mostrou-se muito crítico em relação a toda polémica que envolve o clube avense, e afirma que situações como esta não têm lugar no futebol português.

«Em face do que tem sido público desde a passada sexta-feira, com toda a comunicação que tem sido transmitida pela administração da SAD do Desp. Aves, o Belenenses apresentou uma participação criminal por suspeitas de corrupção desportiva. Este crime tem moldura penal máxima de 10 anos de prisão. Entendemos que tudo o que se tem passado desde sexta-feira passada e que tem sido público é contrário aos interesses do Desp. Aves e por isso entendemos que podemos estar perante atos de índole criminosa que pretendemos que sejam investigados», explicou o dirigente.

«Nós sabemos que é do interesse da Aves SAD que os dois jogos se realizem. É do interesse do grupo de trabalho da Aves SAD que os jogos se realizem. É do interesse que o futebol português que o jogo se realize. Entendemos que o que tem vindo a ser comunicado desde a passada sexta-feira é contrário a todos esses interesses. Podemos estar perante indícios da prática de um crime de corrupção desportiva.»

Rui Pedro Soares, que falou em conferência de imprensa por vídeconferência, aproveitou a ocasião para pedir à Liga de Clubes que se reveja os regulamentos para que situações destas não se repitam.

«É altura de repensar muito em relação à Liga, em matéria de regulamentos e também a necessidade de a Liga ter capacidade financeira para acorrer a uma situação destas. São precisas regras claras e muita vontade que uma situação destas não aconteça outra vez. Em 2012 foi o mesmo», referiu, lembrando a União de Leiria, que no último jogo de 11/12 se apresentou com oito jogadores, o mínimo exigido para um emblema poder entrar em campo.