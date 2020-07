A SAD do Desportivo das Aves solicitou, na passada sexta-feira, a adesão a um Processo Especial de Revitalização, junto do Tribunal da Comarca de Santo Tirso.

O requerimento, que pode ser consultado no portal Citius, foi distribuído no mesmo dia em que a Polícia Judiciária fez buscas no estádio do clube e nas casas de Wei Zhao e Estrela Costa, presidente e acionista da empresa gestora dos avenses, respetivamente.

Ora, de acordo com o Artigo 17.º - A do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o Processo Especial de Revitalização tem «carácter urgente» e permite ao devedor, neste caso o Desp. Aves, «estabelecer negociações com os respetivos credores de modo a concluir um acordo conducente à sua revitalização».

A administração da SAD do Aves pretende, assim, negociar em tribunal com os 32 credores a reestruturação de todas as dívidas num único plano de pagamento, isto sob pena de falhar a participação na II Liga na próxima época, uma vez que precisa de apresentar até esta segunda-feira os documentos de licenciamento exigidos pela Liga.