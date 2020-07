O Desportivo das Aves viaja neste sábado para Portimão num autocarro pago pela Câmara Municipal de Santo Tirso, na véspera de defrontar o Portimonense, em encontro da última jornada da Liga.

Fonte do clube confirmou à agência Lusa que a direção do clube, presidido por António Freitas, marcou o estágio numa unidade hoteleira do sul do país e assegurou diversas despesas logísticas, à exceção do veículo disponibilizado ao plantel pela autarquia do concelho que alberga a freguesia de Vila das Aves.

Os dois autocarros da SAD do Aves foram arrestados na quinta-feira, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov, a quem foi adjudicada sem concurso a construção do centro de estágios do clube, cuja primeira pedra foi lançada em 17 de setembro de 2016 e tinha conclusão prevista para o início de 2018.

O investimento inicial de 3,6 milhões de euros previa três campos de futebol, balneários, estruturas de apoio e uma unidade hoteleira de 50 quartos, mas a empreitada está parada há vários meses e o terreno redundou num amplo descampado.

A direção do Desp. Aves prescindiu, de resto, do auxílio do Académico de Viseu, que colocou o seu autocarro à disposição, e fechou as reservas num hotel em Albufeira para os «adeptos que queiram deslocar-se ao sul do país e demonstrarem o seu apoio aos jogadores e staff», apesar de a partida ser disputada à porta fechada.