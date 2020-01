Um dia depois de rescindir com o Desportivo das Aves, Ricardo Rodrigues foi apresentado como reforço do Estoril-Praia. O avançado português, de 24 anos, já participou no treino que os canarinhos realizaram esta quinta-feira às ordens de Pedro Duarte.

«O Estoril Praia é o melhor projeto para esta fase da minha carreira, onde pretendo crescer como jogador. Encontrei um bom grupo e excelentes condições de trabalho, tanto do ponto de vista das instalações como do ponto de vista da estrutura», referiu o avançado, em declarações ao site do Estoril, assumindo ainda a esperança da promoção da equipa ao primeiro escalão.

Proveniente do Desportivo das Aves, onde participou em apenas quatro encontros na presente temporada - depois de ter assumido papel de destaque na época anterior ao serviço dos sub-23 avenses, pelos quais foi campeão da Liga Revelação -, o jogador vai agora reforçar o ataque do atual 11.º classificado da II Liga.