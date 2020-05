O Desportivo das Aves vai a eleições no próximo dia 27 de junho. O ato eleitoral vai realizar-se no pavilhão do clube, em frente ao estádio, para eleger os órgãos sociais do clube para o biénio 2020-2022.

Em nota oficial enviada ao Maisfutebol, assinada pelo presidente da Assembleia Geral, Nuno Cardoso, refere-se que «as candidaturas devem ser feitas em lista completa para todos os órgãos sociais e dar entrada na secretaria do clube (pavilhão) até às 18h do dia 17 de junho de 2020».

As eleições no clube presidido por Armando Silva há 14 anos tinham sido suspensas, devido ao estado de emergência associado à pandemia da covid-19.