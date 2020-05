A antiga diretora-executiva demissionária da SAD do Desp. Aves, Estrela Costa, tornou-se a nova acionista da empresa proprietária da sociedade anónima dos avenses. A esposa do administrador da sociedade, Wei Zhao, adquiriu dez por cento das ações do grupo de investidores 'Galaxy Believers', após negociações com o empresário brasileiro Luiz Andrade, antigo líder da SAD.

Fonte do último classificado da I Liga de futebol confirmou a conclusão do acordo, na quarta-feira, que resulta num reforço da empresa ligada ao marketing desportivo nos destinos do futebol profissional do Desp. Aves. Isto porque Wei Zhao já detinha 45,3 por cento da 'Galaxy Believers' antes desta aquisição. A dupla passa agora a deter 53,3 por cento das ações e do poder de decisão no futebol profissional dos avenses.

A SAD constituída em 2015, com 70 por cento do capital na posse da 'Galaxy Believers', foi dirigida por Luiz Andrade até junho de 2018, antes de passar para as mãos do chinês Wei Zhao, que já era acionista maioritário do grupo de investidores, a par do compatriota Hongmin Wang e ficou com 90 por cento das ações da SAD.