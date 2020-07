O médio do Desp. Chaves, Carlos David, testou positivo para a covid-19, adiantou à Lusa fonte do emblema da II Liga, que já trabalha tendo em vista a época 2020/2021. O brasileiro, de 24 anos, apresentou sintomas na sexta-feira antes do treino da manhã, foi isolado do grupo e realizou teste ao novo coronavírus, que se revelou positivo.

A mesma fonte realçou ainda que o clube irá agora seguir as normas da Direção-Geral da Saúde.

Carlos David está ligado contratualmente ao Desportivo de Chaves desde a temporada 2018/2019, e já representou o Vilafranquense, o Benfica B e o Farense, por empréstimo dos flavienses.