O Desportivo de Chaves, o Armacenenses e o Ginásio Clube Figueirense foram multados pela secção não profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por desistência da participação no Campeonato de Portugal (CP) 2020/2021.

No caso do Desp. Chaves, que tinha a equipa satélite no CP e acabou com a mesma, a multa é de 510 euros, por infração ao artigo 67.1º do Regulamento Disciplinar, o da desistência «até 48 horas antes do sorteio da competição». O mesmo valor foi aplicado ao clube de Figueira de Castelo Rodrigo.

Já o Armacenenses foi multado em 612 euros, por, de acordo com o mapa de castigos, ter desistido já dentro das 48 horas anteriores ao sorteio, em infração ao artigo 67.2º.

A desistência também implica uma época de impedimento na participação em competições da FPF.