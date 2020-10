O Desp. Chaves anunciou esta sexta-feira a contratação de Juninho.

O extremo de 23 anos chega proveniente do Atlético Paranaense, clube onde fez a formação. No ano passado, esteve emprestado ao Estoril Praia, tendo feito seis golos em 26 jogos.

Além do Estoril, Juninho representou ainda o Portimonense no futebol português, em 2016. É a última contratação do Desp. Chaves.