O Desp. Chaves venceu esta noite no terreno do Vilafranquense (1-0), no jogo que fechou a jornada 25 da II Liga.

João Bachi, aos 53 minutos, fez o único golo do encontro.

Com este resultado, o Chaves segue no quinto lugar da II Liga, a cinco pontos do quarto, o Vizela. Já o Vilafranquense é 14.º, com 23 pontos.