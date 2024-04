Os seis adeptos que invadiram o relvado do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, no passado domingo, já perto do final do embate entre o Desportivo de Chaves e o Estoril, vão a julgamento e, como medida de coação, além do termo de identidade e residência, vão ficar impedidos de entrar em recintos desportivos por um período de tempo ainda a determinar.

O processo judicial ainda não foi confirmado pelo Tribunal de Chaves, mas, segundo apurou o Maisfutebol, além das medidas de coação aplicadas aos adeptos envolvidos, quatro homens e duas mulheres, o primeiro elemento a invadir o campo vai ficar ainda sujeito a apresentação numa esquadra de polícia nos dias em que jogar o Desportivo de Chaves.

Ainda esta segunda-feira, o Estoril, em comunicado, anunciou que vai avançar com uma queixa junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na defesa dos seus jogadores, mas também «pelo melhor interesse do futebol profissional português».

Recordamos que os seis adeptos em causa invadiram o relvado já perto do final do jogo, numa altura em que o Estoril vencia por 2-1, mas, depois da confusão no relvado e da expulsão de dois jogadores do Estoril, o Desportivo de Chaves acabou por empatar o jogo.