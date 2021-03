O Desportivo de Chaves foi neste domingo a Oliveira de Azeméis vencer a equipa local pela margem mínima, garantindo o primeiro triunfo sob o comando técnico de Vítor Campelos.



Wellington marcou o único golo do encontro referente à 23.ª jornada da II Liga, ao minuto 33.



Depois de três empates, Vítor Campelos saboreia o primeiro triunfo no Desp. Chaves, equipa que está na 6.ª posição, a nove pontos do terceiro classificado, a Académica.



A Oliveirense de Raúl Oliveira, por seu turno, averbou a terceira derrota consecutiva e ocupa o 14.º lugar na tabela classificativa da II Liga.

VÍDEO MAIS VISTO Aplausos e cânticos na passagem do funeral de Maria José Valério por Alvalade