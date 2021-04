O Desportivo de Chaves recebeu e venceu este domingo o Sporting da Covilhã, por 2-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Os golos da partida foram apontados na segunda parte, por Roberto e João Correia, respetivamente aos 53 e aos 61 minutos, para o quarto triunfo seguido dos comandados por Vítor Campelos.

Com este resultado, os transmontanos baralham ainda mais as contas da luta pela subida, com a ascensão, à condição, ao segundo lugar, com 49 pontos. Os azul-grená confirmam, pelo menos ao fim da jornada, que igualam a Académica a nível pontual.

Vizela (49 pontos, menos um jogo) e Feirense (47 pontos, menos um jogo) têm ainda oportunidade de repor posição esta jornada. Os vizelenses visitam o Ac. Viseu na segunda-feira e o Feirense visita o Benfica B já esta tarde.