Desportivo Chaves e Leixões empataram 1-1 esta segunda-feira no jogo que encerrou a segunda jornada da II Liga. A equipa de Matosinhos marcou primeiro, mas os transmontanos ainda resgataram um ponto depois de Platiny saltar do banco.

Apesar de ter a equipa desfalcada com quatro jogadores infetados com covid-19 e um em isolamento, e apenas com seis suplentes no banco, os transmontanos assumiram as despesas do encontro, mas viram o adversário chegar à vantagem, aos 28 minutos, com um golo de cabeça de Sapara.

A reação da equipa flaviense foi forte e, até ao intervalo, mas só conseguiram empatar no segundo tempo, depois das alterações promovidas por Vítor Campelos. O treinador lançou Adriano Castanheira, que marcou de imediato um livre direto, e Platiny, que finalizou de cabeça na área aos 58 minutos.

Com este empate, o Leixões passa a contar com quatro pontos, enquanto o Chaves soma apenas dois na classificação da II Liga.