O Desportivo de Chaves venceu nesta terça-feira o Casa Pia, no Estádio Pina Manique (1-2), em encontro referente à 27.ª jornada da II Liga.



Rocha (17m) e Roberto (19m) marcaram para a equipa flaviense, com Camilo a fixar o resultado final ao minuto 90+5.



Com este resultado, o Desp. Chaves fica no quinto lugar, a dois pontos do terceiro classificado Feirense - acesso ao playoff de promoção - e a três do segundo classificado Vizela. O Casa Pia está na oitava posição.